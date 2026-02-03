Часть россиян предупредили об аномальных морозах

Синоптик Шувалов: Якутию и Иркутскую область ожидают аномальные морозы

На текущей неделе аномальные морозы ожидают юг Красноярского края, Якутию и Иркутскую область, а также европейскую часть страны. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

Температура воздуха в Якутии и Иркутской области опустится на 12 градусов ниже нормы. При этом наиболее значительная аномалия затронет европейскую часть России. По словам синоптика, на юге средней полосы отрицательная аномалия составит минус 12-14 градусов. Такая погода продержится до четверга, 5 февраля.

«Ночные температуры местами в Черноземье опустятся до минус 30 градусов. Холода придут и в степи Кубани, и на Северный Кавказ», — добавил Шувалов.

Ранее москвичам рассказали о погоде на грядущих выходных, 7 и 8 февраля. Согласно прогнозам, температура в столице опустится до минус 11-16 градусов.