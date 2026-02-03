Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:03, 3 февраля 2026Экономика

Часть россиян предупредили об аномальных морозах

Синоптик Шувалов: Якутию и Иркутскую область ожидают аномальные морозы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

На текущей неделе аномальные морозы ожидают юг Красноярского края, Якутию и Иркутскую область, а также европейскую часть страны. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

Температура воздуха в Якутии и Иркутской области опустится на 12 градусов ниже нормы. При этом наиболее значительная аномалия затронет европейскую часть России. По словам синоптика, на юге средней полосы отрицательная аномалия составит минус 12-14 градусов. Такая погода продержится до четверга, 5 февраля.

«Ночные температуры местами в Черноземье опустятся до минус 30 градусов. Холода придут и в степи Кубани, и на Северный Кавказ», — добавил Шувалов.

Ранее москвичам рассказали о погоде на грядущих выходных, 7 и 8 февраля. Согласно прогнозам, температура в столице опустится до минус 11-16 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Подросток катался на санях и провалился в водосточную трубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok