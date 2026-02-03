Реклама

Дочь Евгения Кафельникова снялась в образе теннисистки

Дочь Евгения Кафельникова Алеся снялась в образе теннисистки в рекламе
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @kafelnikova_a

Дочь олимпийского чемпиона и победителя двух турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова Алеся снялась в образе теннисистки. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя модель приняла участие в рекламной съемке для падел-клуба Casa Padel. Знаменитость позировала в спортивной форме с ракеткой в руках.

Ранее Алеся Кафельникова также впервые снялась в рекламе иностранного бренда. Манекенщица стала лицом марки Estée Lauder. «Наконец-то! До сих пор не могу поверить — моя первая крупная международная кампания. Мы сняли ее еще весной, и я все это время молчала и ждала момента, когда она выйдет. Боже мой, вы не представляете, как я счастлива!» — сообщила она в соцсетях.

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Помимо олимпийского золота, он выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде и четыре — в парном.

