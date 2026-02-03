Реклама

Дочерей убитого советника Януковича исключили из элитной школы в Испании

El Mundo: Дочерей застреленного Портнова исключили из элитной школы в Испании
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Трех дочерей бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова исключили из Американской школы в Испании после его гибели в мае 2025 года. Об этом сообщает газета El Mundo.

Информацию газете подтвердила вдова Портнова Анастасия Валяева. Она направила жалобу в Совет по образованию сообщества Мадрид. Ведомство по итогам проверки пришло к выводу, что учебным заведением было нарушено право несовершеннолетних на образование. Отчисление детей не было связано с личными обстоятельствами семьи и не сопровождалось серьезными дисциплинарными проступками.

Руководство школы обязали в срочном порядке отменить решение об отчислении и вновь принять девочек на обучение в срок не более десяти дней с момента уведомления. Американская школа намерена обжаловать решение, поскольку после убийства, произошедшего у входа в учебное заведение, возникли опасения за безопасность и страх среди родителей других учеников. Решение принималось после консультаций с психологами и специалистами в области психического здоровья.

Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Убитый политический деятель значился в списке скандально известного украинского сайта «Миротворец». В МИД России предположили, что бывший советник Януковича мог обладать информацией, опасной для окружения нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

