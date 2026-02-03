Финляндия высказалась о телефонном разговоре с Путиным

Глава МИД Финляндии Валтонен отвергла требования начать переговоры с Путиным

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен категорически отвергла требования Франции, Италии и других стран начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Die Welt.

«Телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», — сказала глава МИД.

По ее словам, обязательным условием для любого телефонного разговора с российским лидером будет предварительное согласование целей в Европе, однако пока нет ни одной подобной стратегии. Кроме того, министр подчеркнула, что телефонный разговор не будет означать изменение курса или сближение с Россией.

Глава финского внешнеполитического ведомства также призвала американского лидера Дональда Трампа значительно усилить давление на Россию. Она выразила мнение, что Москва якобы могла бы прекратить конфликт в любой момент, но сознательно предпочитает этого не делать.