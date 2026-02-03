Герой России отреагировал на заявление Рютте словами «нам не оставляют выбора»

Поддубный: Слова Рютте о войсках стран Запада на Украине не оставляют РФ выбора

Военкор и Герой России Евгений Поддубный отреагировал на высказывание генсека НАТО Марка Рютте об иностранных войсках на Украине. Свое мнение по этому поводу журналист изложил в Telegram.

Перед этим Рютте с трибуны Верховной Рады заявил, что по достижении перемирия на Украине «сразу же» появятся силы НАТО.

При такой позиции украинских союзников на урегулирование конфликта в обозримой перспективе рассчитывать не стоит, написал Поддубный. «Выходит, что Рютте и партнеры не оставляют выбора ни нам, ни Украине», — резюмировал он.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать мирные переговоры по Украине. Озвученные генсеком НАТО планы он назвал «откровенной провокацией».

