Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:23, 3 февраля 2026Россия

Герой России отреагировал на заявление Рютте словами «нам не оставляют выбора»

Поддубный: Слова Рютте о войсках стран Запада на Украине не оставляют РФ выбора
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Военкор и Герой России Евгений Поддубный отреагировал на высказывание генсека НАТО Марка Рютте об иностранных войсках на Украине. Свое мнение по этому поводу журналист изложил в Telegram.

Перед этим Рютте с трибуны Верховной Рады заявил, что по достижении перемирия на Украине «сразу же» появятся силы НАТО.

При такой позиции украинских союзников на урегулирование конфликта в обозримой перспективе рассчитывать не стоит, написал Поддубный. «Выходит, что Рютте и партнеры не оставляют выбора ни нам, ни Украине», — резюмировал он.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать мирные переговоры по Украине. Озвученные генсеком НАТО планы он назвал «откровенной провокацией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Одна из самых ярких звезд нашего телевидения». Умерла легенда советского ТВ Светлана Жильцова. Какой ее запомнили?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Рютте заявил о готовности Зеленского заключить сделку с Россией

    Названы веские причины обратиться к онкологу

    Москвичам назвали срок окончания аномальных холодов

    Захарова высказалась о деле Эпштейна

    Москвичей предупредили о 30-градусных морозах

    Мужчина решил изобразить Брюса Ли и попал в тюрьму на полгода

    Герой России отреагировал на заявление Рютте словами «нам не оставляют выбора»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok