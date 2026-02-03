Реклама

12:40, 3 февраля 2026Наука и техника

iPhone сравнили с профессиональной камерой

PhoneArena: iPhone 17 Pro может снимать лучше обычной камеры благодаря обработке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналист издания PhoneArena Виктор Христов сравнил iPhone 17 Pro с настоящей фотокамерой. Материал доступен на сайте медиа.

Специалист рассказал, что хотел оценить, насколько хуже или лучше фотографии, полученные на флагманский iPhone и профессиональную камеру. Автор использовал в тесте беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Mark II. Христов пришел к выводу, что в некоторых условиях смартфон снимает лучше, так как дополнительно обрабатывает изображения.

Автору удалось узнать, что при контровом свете в автоматическом режиме профессиональный фотоаппарат выдает более темные кадры с практически черными тенями. При этом на камеру iPhone 17 Pro получаются обработанные фотографии с HDR. Практически всегда фотоаппарат делал более холодные снимки, тогда как фото с iPhone имели более теплые тона. Также полнокадровая камера способна продемонстрировать более выраженный эффект боке, а у камеры смартфона могут быть проблемы с размытием фона.

Портретные снимки, полученные с помощью камеры устройства Apple, показались Виктору Христову более качественными. Хотя журналист признал, что фотографии с фотоаппарата Canon выходят более натуральными и «близкими к реальности».

Автор PhoneArena пришел к выводу, что процесс съемки на камеру iPhone упрощается благодаря автоматической обработке, однако с профессиональной камерой можно получить более высокий результат.

В конце января стало известно, что стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке упала до 102 тысяч рублей. Еще в декабре аппарат оценивали в 121 тысячу рублей.

