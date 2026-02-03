Раскрыты детали iPhone 20

CNet: iPhone 20 получит корпус из стекла, новые дизайн и аккумулятор

Запланированный на 2027 год смартфон Apple получит новый дизайн и корпус из стекла. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты медиа проанализировали отчеты инсайдеров и рассказали, что известно о будущем флагмане Apple iPhone 20. Аппарат должен выйти в 2027 году, он появится в 20-летнюю годовщину с момента выпуска первого iPhone. Специалисты полагают, что Apple проведет редизайн, так как устройство получит корпус, изготовленный преимущественно из стекла. Также у телефона не будет физических кнопок.

Смартфон должен получить более тонкую и яркую OLED-панель, чем предшественники. Вероятно, биометрический сенсор Face ID разместят прямо под экраном. Новый iPhone 20 выйдет с процессором, созданным по двухнанометровому техпроцессу, и получит высокоскоростную оперативную память Mobile High Bandwidth Memory RAM. Из раскрытых данных следует, что девайс может впервые получить инновационный кремний-углеродный аккумулятор высокой емкости — как у китайских смартфонов.

В материале говорится, что юбилейный смартфон Apple может получить 200-мегапиксельный сенсор камеры. По словам журналистов, это может быть оправданно, учитывая эксклюзивный статус модели. Стоимость iPhone 20 не раскрывается, но журналисты считают, что флагман будет стоить не дешевле iPhone 17 Pro Max, то есть 1200 долларов, или около 92 тысяч рублей.

В конце января специалисты Counterpoint Research назвали iPhone 16 самым продаваемым смартфоном в 2025 году. В топ-4 вошли только устройства Apple — туда также попали iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max.