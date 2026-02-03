Известная телеведущая посетила «Грэмми» в платье с разрезом до пояса

Известная телеведущая Келти Найт посетила «Грэмми» в откровенном платье

Канадская телеведущая Келти Найт в откровенном образе посетила церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми», которая проходила в Лос-Анджелесе. Снимки с мероприятия публикует Daily Mail.

Телезвезда появилась на ковровой дорожке в блестящем платье, которое украшало глубокое V-образное декольте и разрез до пояса. Визажисты также нанесли на лицо знаменитости макияж в нюдовых оттенках, а волосы уложили в объемную укладку.

Помимо Найт, известную музыкальную церемонию посетили Кеша, Леди Гага, Джастин и Хейли Биберы, Чаппелл Роан, Майли Сайрус, Хайди Клум, Эддисон Рей и другие звезды индустрии.

Главную награду получил пуэрториканец Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Ему вручили премию «Лучший альбом» за релиз Debí Tirar Más Fotos. Приз «Запись года» достался Кендрику Ламару и SZA за совместный трек Luther, а «Песней года» назвали Wildflower Билли Айлиш.