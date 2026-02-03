Реклама

17:50, 3 февраля 2026

Камиль Ларин раскрыл секрет успеха «Квартета И»

Актер «Квартета И» Камиль Ларин назвал ссоры залогом дружбы в их коллективе
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал о работе в коллективе, который был создан еще в 1993 году. Его слова передает издание «БИЗНЕС Online».

По словам Ларина, актеры часто ссорятся и спорят, однако это только укрепляет их давнюю дружбу.

«Не просто дружба — это судьба! Шагать по жизни и достигать определенных целей гораздо проще вместе, ссоры и разногласия только помогают скрепить дружбу. Наоборот, когда люди ни о чем не спорят, это должно насторожить!» — заявил Камиль.

Ранее стало известно, что коллектив театра «Квартет И» зарабатывает за один спектакль более 1,5 миллиона рублей.

