Камиль Ларин раскрыл секрет успеха «Квартета И»

Актер «Квартета И» Камиль Ларин назвал ссоры залогом дружбы в их коллективе

Звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал о работе в коллективе, который был создан еще в 1993 году. Его слова передает издание «БИЗНЕС Online».

По словам Ларина, актеры часто ссорятся и спорят, однако это только укрепляет их давнюю дружбу.

«Не просто дружба — это судьба! Шагать по жизни и достигать определенных целей гораздо проще вместе, ссоры и разногласия только помогают скрепить дружбу. Наоборот, когда люди ни о чем не спорят, это должно насторожить!» — заявил Камиль.

Ранее стало известно, что коллектив театра «Квартет И» зарабатывает за один спектакль более 1,5 миллиона рублей.