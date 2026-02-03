Реклама

Бывший СССР
20:40, 3 февраля 2026Бывший СССР

Комбинированный удар по HIMARS и десяткам бойцов ВСУ попал на видео

Комбинированный удар ракет и БПЛА по HIMARS ВСУ попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Комбинированный удар российских войск по реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что удар был нанесен в районе села Юрченково в Харьковской области.

«Разведчики обнаружили крупное скопление ВСУ в лесополосе недалеко от населенника. В ходе анализа на позиции была обнаружена РСЗО HIMARS, после чего туда незамедлительно был нанесен удар», — сообщил источник канала.

Отмечается, что первая ракета охватила поражающими элементами РСЗО. После нее был нанесен второй удар, уничтоживший находившуюся рядом технику и командный пункт. Отмечается, что после этого оставшуюся технику российские военные добивали при помощи беспилотников.

По данным канала, в результате атаки были уничтожены РСЗО HIMARS, около 14 единиц автотранспорта и до 45 украинских военных.

Ранее на видео попал удар трехтонной авиабомбы по опорному пункту ВСУ. Цель Воздушно-космических сил России располагалась в Ковшаровке Харьковской области.

