Комбинированный удар по HIMARS и десяткам бойцов ВСУ попал на видео

Комбинированный удар ракет и БПЛА по HIMARS ВСУ попал на видео

Комбинированный удар российских войск по реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что удар был нанесен в районе села Юрченково в Харьковской области.

«Разведчики обнаружили крупное скопление ВСУ в лесополосе недалеко от населенника. В ходе анализа на позиции была обнаружена РСЗО HIMARS, после чего туда незамедлительно был нанесен удар», — сообщил источник канала.

Отмечается, что первая ракета охватила поражающими элементами РСЗО. После нее был нанесен второй удар, уничтоживший находившуюся рядом технику и командный пункт. Отмечается, что после этого оставшуюся технику российские военные добивали при помощи беспилотников.

По данным канала, в результате атаки были уничтожены РСЗО HIMARS, около 14 единиц автотранспорта и до 45 украинских военных.

Ранее на видео попал удар трехтонной авиабомбы по опорному пункту ВСУ. Цель Воздушно-космических сил России располагалась в Ковшаровке Харьковской области.