20:47, 3 февраля 2026

Макрону указали на ошибки после слов о контактах с Путиным

Эпископос заявил, что Макрон упустил момент для диалога с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о подготовке контактов с российским лидером Владимиром Путиным, упустил подходящий момент для начала диалога. Такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.

«Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Мирный процесс слишком четко определен, чтобы Европа могла на него повлиять, хотя она может сыграть позитивную роль, взаимодействуя с Россией по тем вопросам, которые потенциально ее касаются, таким как санкции и гарантии безопасности», — написал он.

При этом Эпископос посчитал, что Макрону не стоит возглавлять процесс переговоров, учитывая негативный эффект от его дипломатической активности в начале 2022 года.

Ранее Макрон заявил о технической подготовке контактов с российским лидером Владимиром Путиным. «В настоящее время идет подготовка, и на техническом уровне ведутся переговоры по этому вопросу», — отметил он.

