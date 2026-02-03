Реклама

Мощное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Группировка бойцов «Центр» наступает в Днепропетровской области и уничтожает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

Уточняется, что уничтожается техника и пехота ВСУ. На видео показаны фрагменты ликвидации украинских боевиков, натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

Ранее мощное уничтожение опорных пунктов Вооруженных сил Украины сняли на видео. Сейчас подразделения ведут активные боевые действия на Добропольском выступе. Обстановка остается напряженной.

