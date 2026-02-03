Москвичам назвали срок окончания аномальных холодов

Синоптик Макарова: К выходным в Москве начнет теплеть

Аномальные холода в Москве закончатся уже на этой неделе. Когда ждать потепления, агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Морозы, по прогнозам синоптика, уйдут к концу недели. Погодная обстановка начнет меняться в пятницу, 6 февраля: воздушные потоки будут поступать с запада, принося с собой теплый, влажный воздух с Атлантики. Ночью столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, тогда как еще во вторник температура по региону варьировалась от минус 20 до минус 27. В дневные часы в столице потеплеет до минус 8-13 градусов. В ночь на субботу ожидается уже около минус 10-15 градусов, а днем воздух разогреется до минус 6 градусов. Небо затянет облаками, возобновятся снегопады, отметила Макарова.

Минувшей ночью в Москве зафиксировали температурный минимум с начала зимы. На базовой метеостанции ВДНХ был зарегистрирован показатель в минус 21,1 градуса. При этом в Новой Москве температура опустилась еще ниже, до минус 28,9 градуса.