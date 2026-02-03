Реклама

МВД раскрыло хищения более чем на один миллиард рублей на выплатах инвалидам

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая похитила более одного миллиарда рублей на компенсационных выплатах за технические средства реабилитации. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант Андрей Курносенко, передает ТАСС.

По его словам, участники организованной группы изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке лицами с ограниченными возможностями технических средств реабилитации. Эти документы они отправляли в структурные подразделения социального фонда в регионах для последующего получений компенсационных выплат.

По предварительной информации, сумма причиненного ими ущерба может превышать более одного миллиарда рублей. Курносенко отметил, что преступления подобного рода особенно опасны в условиях проведения специальной военной операции, потому что они создают сложность в обеспечении граждан средствами реабилитации.

По данным начальника ГУЭБиПК МВД России, сейчас правоохранители возбудили и расследуют 19 уголовных дел. По аналогичным фактам дела возбуждены в Московском регионе и Тюменской области.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Читы приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима бывшего генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова за махинации на 49 миллионов рублей при газификации города.

