МВД раскрыло хищения более чем на один миллиард рублей на выплатах инвалидам

МВД: Аферисты похитили более 1 млрд рублей на выплатах инвалидам

В России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая похитила более одного миллиарда рублей на компенсационных выплатах за технические средства реабилитации. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант Андрей Курносенко, передает ТАСС.

По его словам, участники организованной группы изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке лицами с ограниченными возможностями технических средств реабилитации. Эти документы они отправляли в структурные подразделения социального фонда в регионах для последующего получений компенсационных выплат.

По предварительной информации, сумма причиненного ими ущерба может превышать более одного миллиарда рублей. Курносенко отметил, что преступления подобного рода особенно опасны в условиях проведения специальной военной операции, потому что они создают сложность в обеспечении граждан средствами реабилитации.

По данным начальника ГУЭБиПК МВД России, сейчас правоохранители возбудили и расследуют 19 уголовных дел. По аналогичным фактам дела возбуждены в Московском регионе и Тюменской области.

