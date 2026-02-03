На российских маркетплейсах появился «свитер Эпштейна»

На российских маркетплейсах появились посвященные педофилу Эпштейну вещи

На популярных российских маркетплейсах появились вещи, посвященные личности финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Россиянам доступны к покупке одежда и аксессуары с портретами преступника.

Среди товаров — копия свитера, который часто носил бизнесмен, а также различные футболки и лонгсливы с его фотографиями. На некоторых карточках товаров также есть надпись «Кофта для тела — приглашение для души. Остров ждет!», отсылающая к скандальному острову Little St. James в Карибском море, на котором проходили вечеринки Эпштейна.

Представители Wildberries рассказали «Ленте.ру», что компания соблюдает законодательство России, поэтому отслеживает жалобы на упомянутые карточки, блокируя продавцов на платформе. «Маркетплейс исходит из принципа добропорядочности продавцов. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки», — говорится в заявлении.

В то же время пресс-служба Ozon заявила «Осторожно, новости», что хоть в отношении товаров и не было жалоб, компания приняла решение скрыть их с витрины маркетплейса.

20 ноября Дональд Трамп на фоне требований демократов и республиканцев в свой адрес подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.

Финансист, известный своими связями с высокопоставленными лицами, включая Дональда Трампа, принца Эндрю и Билла Клинтона, покончил с собой в тюрьме в 2019 году в ожидании суда.