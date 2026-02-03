На Украине заявили о значительных повреждениях объектов энергетики в Одесской области

В Одесской области объекты энергетики получили значительные повреждения. Об этом сообщила Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в своем Telegram-канале.

«[Вооруженные силы (ВС) России] ударили по энергетике. И снова повреждения значительны, а восстановление требует времени. Наши бригады работают на местах», — говорится в публикации.

Сколько объектов получили повреждения, не уточняется. Информация о том, где именно они находятся, также отсутствует.

Ранее на Украине заявили о самом масштабном ударе армии России с начала 2026 года. Атаку в том числе прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский.