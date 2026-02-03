Реклама

Напавший на российскую гимназию школьник рассказал о мотивах и подготовке

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости

Напавший на учителя в гимназии № 16 в Уфе школьник хотел только припугнуть обидчиков, а не причинять вред людям. Об этом девятиклассник сообщил полиции во время допроса, пишет ТАСС.

«Я не хотел (причинять вред — прим. «Ленты.ру»), только припугнуть. Я пытался, не получалось по-другому, разговаривал, и драки были, беседы с завучем, учителями», — заявил он.

Подросток также рассказал, что готовился к преступлению несколько недель.

Ранее стало известно, что подросток регулярно конфликтовал с одноклассниками и учителями.

3 февраля нападавший выстрелил в учителя истории. Юношу оперативно задержали.

