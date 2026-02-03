Реклама

12:00, 3 февраля 2026Силовые структуры

Наводчице ударов ВСУ по российской армии определили наказание

Жительнице Херсонской области дали срок за наведение ударов по российской армии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительницу Херсонской области Ирину Гедзык признали виновной в шпионаже в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, с октября 2023 года по май 2024-го Гедзык добровольно выполняла роль наводчицы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Шпионка собирала информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Российской армии, а после передавала данные своим кураторам для нанесения ударов. Преступление вскрылось благодаря работе регионального управления ФСБ. Суд определил осужденной наказание в виде 10 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось о подрыве в центре Луганска. Объятый пламенем автомобиль показали на видео.

