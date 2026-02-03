Наводчице ударов ВСУ по российской армии определили наказание

Жительнице Херсонской области дали срок за наведение ударов по российской армии

Жительницу Херсонской области Ирину Гедзык признали виновной в шпионаже в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, с октября 2023 года по май 2024-го Гедзык добровольно выполняла роль наводчицы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Шпионка собирала информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Российской армии, а после передавала данные своим кураторам для нанесения ударов. Преступление вскрылось благодаря работе регионального управления ФСБ. Суд определил осужденной наказание в виде 10 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось о подрыве в центре Луганска. Объятый пламенем автомобиль показали на видео.