12:02, 3 февраля 2026

Названа возможная причина нападения подростка на российскую школу

Мэр Уфы Мавлиев назвал буллинг возможной причиной нападения подростка в гимназии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

Возможной причиной нападения подростка на школу №16 в Уфе является буллинг. Об этом заявил мэр города Ратмир Мавлиев, его слова приводит «Интерфакс».

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — сказал градоначальник.

Ранее стало известно, что напавший на гимназию №16 школьник конфликтовал с преподавателями и одноклассниками.

Как рассказал напавший на школу девятиклассник, одна из девочек заняла его место в классе и нагрубила, а еще он злился на 56-летнего учителя истории. В результате мужчина получил ранение глаза. В настоящее время он чувствует себя нормально.

