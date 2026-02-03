Названы последствия завершения договора с США о сокращении вооружений

Политолог Асафов: Истечение договора с США о вооружениях не приведет к краху

Истечение срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США 5 февраля не приведет к новому этапу гонки вооружений, потому что она уже идет, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее член Палаты представителей США, демократ от штата Калифорния Джон Гараменди пришел к выводу, что если США и Россия не продлят или не заменят новым документом ДСНВ (СНВ-III), нас ждет «мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав».

«Эта публикация имеет формирующий характер — создает тревожность и пытается добавить очков в идею неотвратимости, серьезности конфликтов. Да, это неприятно, конечно, оставило в прошлом схему коллективной безопасности, но то, что это приведет не к новым договоренностям, а к новой гонке вооружений, — это поверхностный вывод», — сказал Асафов.

В том или ином виде гонка вооружений уже идет, в том числе в ядерном оружии, космической области и искусственном интеллекте, считает политолог.

«Такой вывод можно сделать, но повод только не тот. Это не наступит с новым витком после истечения этого договора. Мир на пороге необходимых новых договоренностей в перспективе, и все надеются, что это случится, потому что проблемы с коллективной безопасностью налицо», — подытожил он.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя истечение срока действия ДСНВ, заявил, что Москва готова к новой реальности. По словам замглавы МИД, Россия не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям.