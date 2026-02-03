Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 3 февраля 2026МирЭксклюзив

Названы последствия завершения договора с США о сокращении вооружений

Политолог Асафов: Истечение договора с США о вооружениях не приведет к краху
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)
Испытания ядерной бомбы ВМС США, 1946

Испытания ядерной бомбы ВМС США, 1946 . Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Истечение срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США 5 февраля не приведет к новому этапу гонки вооружений, потому что она уже идет, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее член Палаты представителей США, демократ от штата Калифорния Джон Гараменди пришел к выводу, что если США и Россия не продлят или не заменят новым документом ДСНВ (СНВ-III), нас ждет «мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав».

«Эта публикация имеет формирующий характер — создает тревожность и пытается добавить очков в идею неотвратимости, серьезности конфликтов. Да, это неприятно, конечно, оставило в прошлом схему коллективной безопасности, но то, что это приведет не к новым договоренностям, а к новой гонке вооружений, — это поверхностный вывод», — сказал Асафов.

В том или ином виде гонка вооружений уже идет, в том числе в ядерном оружии, космической области и искусственном интеллекте, считает политолог.

«Такой вывод можно сделать, но повод только не тот. Это не наступит с новым витком после истечения этого договора. Мир на пороге необходимых новых договоренностей в перспективе, и все надеются, что это случится, потому что проблемы с коллективной безопасностью налицо», — подытожил он.

Материалы по теме:
«Отложим кризис на пять лет» США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
«Отложим кризис на пять лет»США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
26 января 2021
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января 2022

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя истечение срока действия ДСНВ, заявил, что Москва готова к новой реальности. По словам замглавы МИД, Россия не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте заявил о готовности Зеленского заключить сделку с Россией

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16 этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Бывшая жена популярного российского юмориста описала развод словами «думала, что сдохну»

    «АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной версии седана Lada Vesta

    Перспективы укрепления доллара к рублю оценили

    Концерн Great Wall анонсировал новый роскошный кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok