Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 3 февраля 2026Забота о себе

Названы веские причины обратиться к онкологу

Врач Нето: При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

Медицинский работник из организации AmorSaude Анаор Нето заявил, что существуют тревожные сигналы, которые указывают на необходимость обратиться к онкологу и пройти профилактическое обследование. Его слова приводит издание Terra.

Вескими причинами записаться на прием к онкологу Нето назвал постоянную усталость и изменения в работе кишечника. Также обратиться к врачу стоит, если у человека появились проблемы с мочеиспусканием, раны, которые долго не заживают, или уплотнения в груди и яичках.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

По словам медика, снизить риск развития рака можно, если избегать курения, сократить потребление алкоголя и поддерживать здоровый вес. Он добавил, что важно регулярно заниматься спортом, употреблять только здоровые продукты, использовать солнцезащитный крем в жаркую погоду, своевременно вакцинироваться, проходить медицинские осмотры и обращать внимание на сигналы тела, такие как необъяснимое похудение, изменение цвета родинок.

Ранее онколог Ильдус Мухаметов перечислил симптомы рака желудка. По его словам, на это заболевание могут указывать трудности с глотанием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте заявил о готовности Зеленского заключить сделку с Россией

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16 этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Бывшая жена популярного российского юмориста описала развод словами «думала, что сдохну»

    «АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной версии седана Lada Vesta

    Перспективы укрепления доллара к рублю оценили

    Концерн Great Wall анонсировал новый роскошный кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok