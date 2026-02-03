Невестка Валерии похвасталась пляжным образом за сотни тысяч рублей

Невестка Валерии Лиана Шульгина похвасталась пляжным образом за 750 тысяч рублей

Невестка российской эстрадной певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, похвасталась пляжным образом за сотни тысяч рублей. Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, 28-летняя избранница наследника Валерии надела розовый раздельный купальник за 12,1 тысячи рублей, а также платье за 17,3 тысячи рублей. При этом звезда воспользовалась солнцезащитными очками за 67,95 тысячи рублей.

Фото: @lianashulginaa

В качестве украшений она выбрала подвеску за 325,1 тысячи рублей и браслет за 329,9 тысячи рублей. Общая стоимость перечисленных изделий достигла 750 тысяч рублей.

В декабре 2025 года невестка Валерии после родов раскрыла вес на фото в нижнем белье. Родственница артистки разместила снимок в кремовом кружевном комплекте.