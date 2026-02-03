Реклама

18:14, 3 февраля 2026

Невестка Валерии похвасталась пляжным образом за сотни тысяч рублей

Невестка Валерии Лиана Шульгина похвасталась пляжным образом за 750 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @lianashulginaa

Невестка российской эстрадной певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, похвасталась пляжным образом за сотни тысяч рублей. Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, 28-летняя избранница наследника Валерии надела розовый раздельный купальник за 12,1 тысячи рублей, а также платье за 17,3 тысячи рублей. При этом звезда воспользовалась солнцезащитными очками за 67,95 тысячи рублей.

Фото: @lianashulginaa

В качестве украшений она выбрала подвеску за 325,1 тысячи рублей и браслет за 329,9 тысячи рублей. Общая стоимость перечисленных изделий достигла 750 тысяч рублей.

В декабре 2025 года невестка Валерии после родов раскрыла вес на фото в нижнем белье. Родственница артистки разместила снимок в кремовом кружевном комплекте.

