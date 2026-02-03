Новак заявил об излишках бензина в России

Новак объяснил частичное снятие запрета на экспорт бензина наличием излишков

Если бы власти не разрешили производителям бензина возобновить экспорт топлива в России на фоне наличия излишков на внутреннем рынке пришлось бы снижать нефтепереработку. Об этом заявил в Совете Федерации вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

«Стабилизировалась ситуация с балансом спроса и предложения. Более того, у нас появились излишки», — сказал зампред правительства.

По его словам, ситуация на топливном рынке стабилизировалась еще осенью, и в настоящее время в России сформированы необходимые запасы и бензина, и дизеля.

Незадолго до того, как было озвучено решение о частичном снятии с 1 февраля запрета на вывоз бензина из страны, президент Петербургской биржи Игорь Артемьев указывал на необходимость разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах запасов, подчеркивая, что мера должна быть краткосрочной, и уже к апрелю следует вернуться к запрету экспорта.

В январе бензин АИ-92 вырос в цене на 9,25 процента, а АИ-95 — на 2,7 процента. После объявления о разрешении продавать бензин за рубеж производителям, топливо обеих марок значительно подешевело.