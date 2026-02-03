Реклама

Отдыхавшего в Таиланде туриста избили охранники

The Pattaya News: Группа охранников избила туриста на улице Сой 6 в Паттайе
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: หลังคาแดงตีแผ่ 2 พิทยา

Отдыхавший в Таиланде турист стал участником конфликта с охранниками местного бара и попал в розыск. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло 2 февраля на улице Сой 6 в Паттайе. По словам очевидцев, путешественник вел ожесточенный спор с группой охранников из-за неоплаченного счета. Мужчина попытался уйти, но сотрудники заведения последовали за ним. Уточняется, что гость страны первым набросился на охранников и оказал сопротивление при задержании.

В итоге приезжего избили и вернули в бар, предложив администратору вызвать полицию. Однако пострадавший сбежал. Офицеры приехали на место происшествия и задержали охранников для допроса. Поиски туриста до сих пор продолжаются, официального заявления в полицию он не подавал, и это затрудняет расследование.

Ранее в Таиланде туристы устроили массовую ночную драку. При этом жителя США ударили ногой в лицо. Полиция задержала подозреваемых — ими оказались граждане Европы.

