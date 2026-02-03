Реклама

Отцу-одиночке из российского города грозит до 10 лет за издевательства над детьми

В Краснодарском крае пройдет суд на отцом-одиночкой за истязания детей
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

В Краснодарском крае 32-летний местный житель, который воспитывает 10-летнюю дочь и 8-летнего сына один, жестоко издевался над ними почти год. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

В результате мужчину задержали и арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 117 («Истязание») УК РФ. Его дело направлено в Отрадненский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, с февраля по октябрь 2025 года неработающий отец систематически избивал детей, в том числе металлической палкой, и применял к ним электрошокер. Чтобы скрыть следы побоев, он не пускал дочь в школу. В качестве наказания он также заставлял детей стоять на коленях на горохе.

Ранее в Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя, который из-за мести избил одного из своих учеников.

