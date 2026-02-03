Переодетый уткой мужчина устроил хаос в вагоне метро

В Великобритании мужчина переоделся уткой и устроил хаос в поезде метро

В Великобритании переодетый мужчина в виде утки и облился молоком с хлопьями. Об этом сообщает Dublin Live.

Инцидент произошел в вагоне метро в Глазго, Шотландия. Мужчина, голый по пояс, с выкрашенным в желтый цвет торсом и клювом на резинке встал в проходе поезда, закричал и вылил на себя емкость с молоком и кукурузными хлопьями. После этого он стал ползти по вагону на коленях. Сопровождавший его приятель снимал происходящее на видео. Как выяснилось, мужчина снимал ролик для TikTok.

Пассажиры были шокированы внезапным хаосом, который устроил незнакомец, и разлитым по полу и сиденьям молоком. В транспортной компании заявили, что подобное поведение недопустимо и вызывает задержки в движении поездов. Состав пришлось вывести из эксплуатации для уборки. Инцидент передан в транспортную полицию Великобритании.

