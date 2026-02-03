Реклама

Певица объяснила желание прикрепить платье к пирсингу сосков на «Грэмми»

Чаппелл Роан не считает экстравагантным прикрепление платья к пирсингу сосков
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Чаппелл Роан объяснила желание появиться на 68-й церемонии вручения премии «Грэмми» в экстравагантном образе. Своими размышлениями она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость вышла на ковровую дорожку в прозрачном платье бренда Mugler, которое крепилось к кольцам на сосках. Образ исполнительницы вызвал волну обсуждений в соцсетях, однако сама Роан не считает применение пирсинга настолько экстравагантным.

«Смеюсь с комментариев, потому что даже не думала о том, что наряд настолько экстравагантный. Мне кажется, что он выглядит круто и немного странно! Советую просто почаще проявлять себя — это весело!» — подписала публикацию гостья премии.

Главную награду на мероприятии получил пуэрториканец Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Ему вручили премию «Лучший альбом» за релиз Debí Tirar Más Fotos. Приз «Запись года» достался Кендрику Ламару и SZA за совместный трек Luther, а «Песней года» назвали Wildflower Билли Айлиш.

