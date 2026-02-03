Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 3 февраля 2026Бывший СССР

Политолог назвала последствия энергетического перемирия для украинцев

Шеслер: Пауза в ударах усилила желание украинцев завершить конфликт
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пауза в ударах по энергетике Украины усилила желание граждан республики завершить конфликт. Об этом рассказала политолог Лариса Шеслер, передает газета «Взгляд».

«Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», — рассказала Шеслер.

Она добавила, что отсутствие ударов не помогло властям Украины устранить перебои с электричеством и отоплением, а центральные и региональные власти республики пытаются переложить ответственность друг на друга за отсутствие света, тепла и воды в домах жителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они будут увиливать». Трамп заявил о согласии Индии не покупать российскую нефть. Как она может обойти эту сделку?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Российский Су-35 сравнили с французским Rafale

    Евросоюз собрался нанести новый санкционный удар по России

    Россиянка заработала инфекцию из-за укуса насекомого во время зимовки на Бали

    Политолог назвала последствия энергетического перемирия для украинцев

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16-го этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok