Политолог назвала последствия энергетического перемирия для украинцев

Шеслер: Пауза в ударах усилила желание украинцев завершить конфликт

Пауза в ударах по энергетике Украины усилила желание граждан республики завершить конфликт. Об этом рассказала политолог Лариса Шеслер, передает газета «Взгляд».

«Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», — рассказала Шеслер.

Она добавила, что отсутствие ударов не помогло властям Украины устранить перебои с электричеством и отоплением, а центральные и региональные власти республики пытаются переложить ответственность друг на друга за отсутствие света, тепла и воды в домах жителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране.