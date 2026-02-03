Реклама

Политолог высказался о проблемах с согласованием кредита ЕС для Украины

Политолог Рар: ЕС не может достичь консенсуса в вопросе финансирования Украины
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Евросоюз (ЕС) не смог согласовать кредит в 90 миллиардов евро для Украины, потому что европейские страны не могут достичь компромисса в этом вопросе. О сорвавшейся сделке высказался немецкий политолог Александр Рар, его цитирует газета «Взгляд».

По его мнению, европейцам становится все сложнее находить средства для помощи Киеву.

«В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», — заявил Рар.

При этом ЕС боится поражения украинских войск на фронте, так как примет его как свое собственное. Из-за этого ряд европейских политиков, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, готовы пойти на радикальные меры.

«Ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ Российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», — объяснил политолог.

Ранее европейские лидеры договорились о финансировании Киева на 2026-2027 годы, однако не достигли компромисса по механизму займа. При этом Украина рассчитывает получить первый транш уже в апреле.

