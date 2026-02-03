Реклама

15:31, 3 февраля 2026Россия

Потерявшая ребенка роженица новокузнецкого роддома рассказала о трагедии

Потерявшая ребенка россиянка не планировала рожать в роддоме Новокузнецка
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

23-летняя Виктория Фомина, потерявшая ребенка в роддоме в Новокузнецке, раскрыла подробности. Она сообщила, что не планировала там рожать. Ее слова передает «Царьград».

«Было страшно рожать по скорой, поэтому я выбрала врача и роддом заранее. Должна была рожать в кемеровском перинатальном центре. Гинеколог женской консультации его хвалила. Вроде как там врачи от Бога», — сказала она. Но ей потребовалось экстренное кесарево сечение раньше срока, операцию провели в новокузнецком роддоме.

В результате Виктории пришлось довериться случайному доктору, который дежурил в этот день. Недоношенный малыш двое суток жил и даже задышал самостоятельно. Его отключили от аппарата ИВЛ и решили перевезти из роддома в детскую больницу, но по пути туда его не стало.

«Как после такого решиться на еще одни роды? Я об этом пока даже думать боюсь», — добавила собеседница «Царьграда».

Ранее в Кремле призвали принять меры после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности недопущения в дальнейшем повторения таких ситуаций и выяснения причин этой трагедии.

В Следственном комитете отмечали, что в период с 4 по 12 января 2026 года в Новокузнецком роддоме № 1 не стало девяти новорожденных, которые родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

