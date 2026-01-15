В Кремле призвали принять меры после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

После гибели младенцев в роддоме ГКБ № 1 в Новокузнецке нужно принять соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
«Сейчас очень важно принять соответствующие
меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций и, конечно, по выяснению причин этой трагедии», — сказал представитель Кремля.
В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ № 1 в Новокузнецке не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.
До этого жительница Новокузнецка сообщила о потере дочери в этом же роддоме.