Предсказана страна с наибольшим количеством побед в биатлоне на Олимпиаде-2026

Франция завоюет наибольшее количество золотых наград в биатлоне на Олимпиаде

Букмекеры предсказали, какая страна завоюет наибольшее количество золотых наград в биатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики делают ставку на успех французских биатлонистов. Коэффициент на то, что Франция завоюет более 4,5 золотых медалей из 11 возможных в биатлоне, составляет 2,25. Букмекеры также прогнозируют для Франции тотал в 8,5 медалей любого достоинства в биатлоне.

Ранее букмекеры назвали фаворита на победу в медальном зачете Олимпиады. Они считают фаворитом сборную Норвегии. Поставить на победу норвежцев в медальном зачете можно с коэффициентом 1,40.

Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.