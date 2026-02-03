Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:19, 3 февраля 2026Спорт

Предсказана страна с наибольшим количеством побед в биатлоне на Олимпиаде-2026

Франция завоюет наибольшее количество золотых наград в биатлоне на Олимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Букмекеры предсказали, какая страна завоюет наибольшее количество золотых наград в биатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики делают ставку на успех французских биатлонистов. Коэффициент на то, что Франция завоюет более 4,5 золотых медалей из 11 возможных в биатлоне, составляет 2,25. Букмекеры также прогнозируют для Франции тотал в 8,5 медалей любого достоинства в биатлоне.

Ранее букмекеры назвали фаворита на победу в медальном зачете Олимпиады. Они считают фаворитом сборную Норвегии. Поставить на победу норвежцев в медальном зачете можно с коэффициентом 1,40.

Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии

    Усик сфотографировался вместе с российскими боксерами

    Шмыгаль подтвердил ночной удар по дарницкой ТЭЦ-4

    На Рублевке полиция со стрельбой задержала подозреваемого в похищении человека

    Мирный житель российского села получил ранения при атаке беспилотника ВСУ

    Власти одной страны экстрадируют в Москву разыскиваемого Интерполом россиянина

    Администрация Трампа отреагировала на ночные удары России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok