Раскрыта роль Армении в работе ОДКБ

Симонян: Армения ни в каком формате не участвует в работе ОДКБ

Армения ни в каком формате не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил спикер парламента республики Ален Симонян в интервью Factor.am.

«Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ», — сказал он, отвечая на фразу журналиста о том, что Армения продолжает быть членом организации и подписывать принятые ей документы.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не мог закупать оружие у иностранных партнеров из-за членства в ОДКБ. Утверждается, что они опасались попадания образцов своих вооружений на территорию стран объединения.

Ранее Служба внешней разведки республики сообщила, что разморозки членства Армении в объединении в 2026 году не предвидится. По мнению ведомства, решение руководства страны о заморозке членства в ОДКБ является вызовом для репутации организации.