Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 3 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыта роль Армении в работе ОДКБ

Симонян: Армения ни в каком формате не участвует в работе ОДКБ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Армения ни в каком формате не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил спикер парламента республики Ален Симонян в интервью Factor.am.

«Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ», — сказал он, отвечая на фразу журналиста о том, что Армения продолжает быть членом организации и подписывать принятые ей документы.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не мог закупать оружие у иностранных партнеров из-за членства в ОДКБ. Утверждается, что они опасались попадания образцов своих вооружений на территорию стран объединения.

Ранее Служба внешней разведки республики сообщила, что разморозки членства Армении в объединении в 2026 году не предвидится. По мнению ведомства, решение руководства страны о заморозке членства в ОДКБ является вызовом для репутации организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Раскрыта роль Армении в работе ОДКБ

    Врач рассказала о поэтапных изменениях в организме после отказа от сигарет

    Удары ВС России авиабомбами по переправе в ДНР попали на видео

    Стало известно об устроенной США стрельбе вблизи российской границы

    Туристов предупредили об опасности в горах Северного Кавказа

    Changan передумал привозить в Россию крутой пикап-трансформер

    Тимоти Шаламе прогулялся по улице с сумкой за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok