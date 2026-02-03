Реклама

03:01, 3 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности обнаружения тела 9-летнего мальчика в Ленобласти

«Mash на Мойке»: Рядом с телом убитого 9-летнего мальчика нашли одежду и рюкзак
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Местные жители раскрыли подробности обнаружения похищенного девятилетнего мальчика в Ленинградской области. Очевидцы отметили, что его тело нашли на небольшой глубине неподалеку от деревни Большое Забородье, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам жителей, сначала они увидели тело, запорошенное снегом. «Подошли ближе и увидели рюкзак, дальше стали лед пробивать и все», — отметила женщина.

Уточняется, что рядом с телом пропавшего ребенка нашли его одежду и рюкзак, которые частично сковал лед.

Ранее сообщалось, что тело похищенного девятилетнего мальчика нашли. По предварительным данным, тело было найдено местными жителями и волонтерами в районе Нижнего Шингерского водопада в 30 километрах от места похищения. По данным Telegram-канала «112», оно было связано скотчем, а перед этим ребенок был убит ударом по голове.

Прежде 39-летний Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении мальчика, признался в его убийстве.

Об исчезновении школьника стало известно вечером 30 января. Он ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Камеры видеонаблюдения показали, что ребенок разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в машину.

