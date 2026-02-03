Рэпер Гуф в дубленке с надписью «Россия» попал на видео

Подмосковный суд закрыл процесс по делу рэпера Гуфа о грабеже

Рэпер Алексей Долматов (Гуфа) приехал в Наро-Фоминский суд Московской области в дубленке с надписью «Россия». Видео с ним публикует Telegram-канал 112.

На кадрах виден музыкант в сопровождении сотрудников суда.

В ходе заседания суд принял решение проводить процесс в закрытом режиме. С такой просьбой выступила защита артиста, чтобы избежать разглашение семейной тайны и сведений, порочащих его честь и достоинство, уточняет РЕН ТВ. С просьбой адвоката Гуфа согласился и прокурор.

Потерпевший со своим защитником на слушание не явились. На прошлом заседании рэпер вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Такая же позиция у второго фигуранта дела Геворга Саруханяна.

Гуф находится под подпиской о невыезде.

По версии обвинения, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске произошел конфликт с участием рэпера и его приятеля Саруханяна, которые похитили у потерпевшего мобильный телефон. Саруханян скручивал ему руки, а Долматов угрожал, а затем дважды ударил оппонента в лицо.

Потерпевшим является брат администратора бани — бывший сотрудник правоохранительных органов. Конфликт разгорелся после того, как администрация попыталась включить в счет штраф за курение. Когда Гуф и его друг отказались платить, администратор вызвала своего знакомого.

Сообщалось, что полиция прекратила уголовное преследование рэпера.