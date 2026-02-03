Россиянам разъяснили ситуацию с изъятием автомобильных номеров АМР

«РГ»: В ГАИ опровергли слухи об изъятии автомобильных номеров серии АМР

Номерные знаки АМР не изымаются ни на дорогах, ни в пунктах регистрации транспортных средств, если они были получены на законных основаниях, сообщили «Российской газете» («РГ») в Госавтоинспекции.

Как пояснил источник, номера АМР привлекают внимание в основном тех владельцев машин, которые хотят создать впечатление принадлежности к государственным структурам. В ведомстве подтвердили, что знаки серии АМР с кодом региона 97 действительно считались спецсерией и выдавались исключительно машинам из правительственных автопарков. Но их законная выдача не является основанием для изъятия.

Ранее в Telegram-каналах и ряде СМИ появилась информация о том, что ГАИ начала конфисковывать государственные регистрационные знаки серии АМР, подобно тому, как ранее это происходило с серией ЕКХ. Причиной изъятия указывалась привязка номера серии с кодом региона 97 к транспорту госучреждений (правительства).

Аналогичные комбинации с кодами 99 и 77 часто приобретались обычными автомобилистами из-за статусности и эффектного сочетания букв и цифр. На основании этого, как утверждалось в публикациях, было принято решение вывести такие номера из общего реестра и запретить к продаже на онлайн-площадках. Там их стоимость могла достигать 35 миллионов рублей. Также сообщалось, что инспекторы ГАИ получили полномочия изымать такие номера.