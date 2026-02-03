Россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей за прослушивание песни в машине

Жителя Воронежской области оштрафовали за прослушивание песни Сердючки

Жителя Воронежской области оштрафовали за прослушивание песни в машине. О результате рассмотрения дела об административном правонарушении рассказала пресс-служба Нововоронежского городского суда.

Судом установлено, что в конце января россиянин, находясь в автомобиле, слушал песню украинского исполнителя Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. В пресс-службе указали, что речь идет о некоей песне «Еще не вмерла Украина» — вероятно, имелась в виду композиция «Гуляночка», в которой присутствует такая строчка, отсылающая к государственному гимну страны.

В пресс-службе указали, что мужчина совершил «публичное действие, направленное на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности в рамках "демилитаризации" и "денацификации" Украины». При этом слова «демилитаризация» и «денацификация» по непонятной причине были взяты в кавычки.

Россиянина признали виновным в правонарушении, предусматривающем ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России, и назначили ему штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее в Татарстане сняли на видео группу людей, танцующих под песню Сердючки. Вскоре после публикации видео кафе посетили силовики. Они опечатали заведение, а директора привлекли к административной ответственности.