Россия
09:25, 3 февраля 2026Россия

Российские школьники подсели на одну опасную сладость

Shot: В России школьники подсели на мармелад с таурином и кофеином
Майя Назарова

Фото: Avelina / Shutterstock / Fotodom

В России школьники подсели на одну опасную сладость. Как сообщил Telegram-канал Shot, речь идет о мармеладе с таурином и кофеином.

Учащиеся описали, что эффект от таких конфет схож с компонентами энергетических напитков. Если съесть три пачки мармелада за раз, то получится полноценная «доза» большой банки энергетика, пояснили школьники.

На продающихся пачках десерта отсутствует возрастной ценз, выяснил Shot.

Производитель сладости предпочел не указывать, что эффект от конфет схож с воздействием главных компонентов энергетика, стимулирующих центральную нервную систему.

Юридически такие мармеладки не попадают под категорию энергетических десертов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьник на протяжении нескольких дней пил энергетики и не выжил.

Предположительно, подросток мог смешивать энергетические напитки с алкоголем.

