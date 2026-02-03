Российский регион атаковал один из новейших дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков: Над регионом сбит дрон ВСУ «Жук»

Белгородскую область атаковал один из новейших дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении главы региона Вячеслава Гладкова, опубликованном в Telegram.

Речь идет о беспилотнике «Жук». По данным губернатора, он был сбит в Белгородском округе в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля.

«Жук» — разработка украинской компании «Атарна». Беспилотник был представлен осенью 2025 года. Он представляет собой дрон-камикадзе самолетного типа, запускаемый с катапульты. Производитель утверждает, что «Жук» пригоден для эксплуатации в условиях противодействия со стороны противника и устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Заявленный радиус боевого применения летательного аппарата — от 40 километров.

ВСУ продолжают наносить удары по российскому приграничью. В конце января жертвой одной из таких атак стал житель Белгородской области. Россиянин работал в местной райбольнице, на территорию которой залетел украинский дрон.