13:42, 3 февраля 2026Россия

Российский рядовой сорвал прорыв подразделений ВСУ в зоне СВО

Минобороны: Пулеметчик Леушин сорвал прорыв ВСУ в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский пулеметчик мотострелкового отделения Василий Леушин сорвал прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне специальной военной операции (СВО) — Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, рядовой из наблюдательного пункта следил за передвижениями противника, когда в районе одного из населенных пунктов заметил попытку прорыва украинских подразделений. Об увиденном он незамедлительно доложил командиру.

Далее, оставаясь на позиции, пулеметчик осуществлял корректировку артиллерийского огня, что позволило поразить скопления украинских бойцов и сорвать прорыв ВСУ.

«Противник понес значительные потери и был вынужден отступить», — уточнили в министерстве.

Ранее военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов рассказал, как в 2024 году за 25 минут была уничтожена колонна техники ВСУ в Курской области.

