06:03, 3 февраля 2026Силовые структуры

СК подтвердил гибель похищенного 9-летнего мальчика в Ленобласти

СК: Тело исчезнувшего 9-летнего мальчика нашли в водоеме в Ленобласти
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России подтвердил обнаружение тела пропавшего девятилетнего мальчика в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сейчас следователи Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу ведут допрос подозреваемого. Тело школьника обнаружили в водоеме, расположенном в Ломоносовском районе региона, отметили в пресс-службе.

Планируется провести осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, уточнили в СК. На место происшествия привезут подозреваемого, с которым проведут следственные действия.

Ранее сообщалось, что руки и ноги убитого мальчика были замотаны скотчем. На это обратили внимание волонтеры, принимавшие участие в поисках ребенка.

