Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:16, 3 февраля 2026Экономика

СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

«Ъ»: Новый собственник «Домодедово» объявил о сокращениях сотен сотрудников
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Новый собственник аэропорта «Домодедово» объявил о массовых сокращениях в компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Руководство компании анонсировало увольнения в структуре по работе с авиакомпаниями и партнерами. В общей сложности они затронут сотни человек, которых «просят уйти» без компенсации или с переводом на другие должности с потерей дохода. В компании при этом объясняют сокращения уходом сотрудников, к чьей эффективности сложились претензии.

Внушительные сокращения грозят подразделению Domodedovo Commercial Services, занятом заключением контрактов с авиакомпаниями и другими партнерами. Из 130 человек останутся менее половины, прочим предложили уволиться по собственному желанию во избежание увольнения «по статье о несоответствии или с привлечением к дисциплинарной ответственности». Другим предложили уйти на менее оплачиваемые должности.

«В аэропорту реализуются управленческие изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями», — приводит «Ъ» слова представителя аэропорта.

После публикации новостей о сокращении в СМИ, в пресс-службе Домодедово заявили, что «информация о сокращениях, появившаяся в некоторых СМИ, не соответствует действительности и вводит в заблуждение». Плановые изменения не являются сокращениями и не затрагивают сотрудников, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу аэропорта.

В конце января активы группы «Домодедово» в собственность дочерней структуре Шереметьево — ООО «Перспектива». Глава Шереметьево Михаил Василенко пообещал, что сотрудникам аэропорта будут предоставлены гарантии стабильной занятости и оплаты труда. Новый владелец аэропорта планирует сохранить рабочие места и не прибегать к увольнениям, заверил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Перечислены самые мощные Android-смартфоны

    Боец СВО с тяжелым ранением не смог получить выплату из-за одного обстоятельства

    Обаму пристыдили за слова о России

    Российский военнослужащий раскрыл детали переброски сил в Курскую область за один день

    Готовивший диверсии в Подмосковье иностранец на видео объяснил свой мотив и задание

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok