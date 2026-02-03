СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

«Ъ»: Новый собственник «Домодедово» объявил о сокращениях сотен сотрудников

Новый собственник аэропорта «Домодедово» объявил о массовых сокращениях в компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Руководство компании анонсировало увольнения в структуре по работе с авиакомпаниями и партнерами. В общей сложности они затронут сотни человек, которых «просят уйти» без компенсации или с переводом на другие должности с потерей дохода. В компании при этом объясняют сокращения уходом сотрудников, к чьей эффективности сложились претензии.

Внушительные сокращения грозят подразделению Domodedovo Commercial Services, занятом заключением контрактов с авиакомпаниями и другими партнерами. Из 130 человек останутся менее половины, прочим предложили уволиться по собственному желанию во избежание увольнения «по статье о несоответствии или с привлечением к дисциплинарной ответственности». Другим предложили уйти на менее оплачиваемые должности.

«В аэропорту реализуются управленческие изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями», — приводит «Ъ» слова представителя аэропорта.

После публикации новостей о сокращении в СМИ, в пресс-службе Домодедово заявили, что «информация о сокращениях, появившаяся в некоторых СМИ, не соответствует действительности и вводит в заблуждение». Плановые изменения не являются сокращениями и не затрагивают сотрудников, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу аэропорта.

В конце января активы группы «Домодедово» в собственность дочерней структуре Шереметьево — ООО «Перспектива». Глава Шереметьево Михаил Василенко пообещал, что сотрудникам аэропорта будут предоставлены гарантии стабильной занятости и оплаты труда. Новый владелец аэропорта планирует сохранить рабочие места и не прибегать к увольнениям, заверил он.