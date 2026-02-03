Стали известны подробности о напавшем на российскую школу подростке

Родители напавшего на школу № 16 в Уфе подростка знали о его конфликтах

Родители напавшего на гимназию № 16 девятиклассника знали о его конфликтах в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, по словам близких семьи мальчика, подросток ссорился с родителями, но семья благополучная. Его родители занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы.

По словам отца девятиклассника, сын жаловался на то, что над ним смеются, а еще он переживал, что не может ни с кем подружиться.

Сейчас родители мальчика общаются с сотрудниками Следственного комитета России. По информации Telegram-канала Shot, напавший на гимназию девятиклассник жаловался, что дома родители отчитывали его за прогулы и плохие оценки. По его словам, родители не понимали его и причин, по которым он не ходил в школу тогда, когда у него шла кровь носом и болела голова. Кроме того, его раздражало то, что отец ругал его за общение с младшим братом. Также юноша затаил злобу на одноклассников.

Как рассказал напавший на школу подросток, одна из девочек заняла его место в классе и нагрубила, а еще он злился на 56-летнего учителя истории. В результате мужчина получил ранение глаза. В настоящее время он нормально себя чувствует.

Ранее стало известно, что напавший на гимназию № 16 школьник конфликтовал с преподавателями и одноклассниками.