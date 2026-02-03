Реклама

15:32, 3 февраля 2026Россия

Стало известно о попытке Украины нанести высокоточный удар по столице российского региона

Военблогер с позывным Ветеран: ВСУ пытались ударить по Белгороду из РСЗО HIMARS
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгороду из реактивной системы залпового огня HIMARS. О попытке нанести высокоточный удар по столице Белгородской области стало известно из публикации военблогера с позывным Ветеран в Telegram.

По словам автора канала, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В оперштабе региона сообщили, что ПВО успешно уничтожила все воздушные цели. «Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на данный момент не поступает», — рассказали власти.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о крайне сложной ситуации в регионе из-за атак ВСУ.

