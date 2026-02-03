Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

РЕН ТВ сообщил о смерти четырехлетней девочки в квартире в Одинцове

В подмосковном Одинцово четырехлетняя девочка получила травмы, после которых не выжила. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram со ссылкой источник.

Как утверждает мать ребенка, он бегал по дому и споткнулся. По словам женщины, в результате ее дочь ударилась головой и шеей о порог. При этом предварительно установлено, что девочку неоднократно избивал отец, о чем свидетельствуют ушибы на теле.

Официальная причина смерти ребенка пока неизвестна. Региональное управление Следственного комитета происшествие не комментировало.

