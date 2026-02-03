Реклама

Стало известно об устроенной США стрельбе вблизи российской границы

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Американская армия провела учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке, расположенном в 60 километрах от Калининградской области. Об этом пишет Military Watch Magazine.

В материале говорится о том, что учения США стали демонстрацией силы. Авторы отмечают, что Штаты продолжают обновлять свой парк бронетехники и усиливать присутствие вблизи границ России и Белоруссии.

Тем не менее, Bradley подверглась серьезной критике «за недостаточную живучесть» на поле боя. Известно, что переданные Украине американские бронемашины понесли большие потери. Бойцы Вооруженных сил Украины жаловались на то, что Bradley не способны «переносить суровую украинскую зиму».

Ранее сообщалось, что американская боевая машина пехоты XM30, которую называют заменой Bradley, вдвое превзойдет существующие образцы по дальности стрельбы.

