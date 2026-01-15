Реклама

Наука и техника
00:15, 15 января 2026Наука и техника

Наследник БМП «Брэдли» получит пушку с удвоенной дальностью

19FortyFive: Американская БМП XM30 превзойдет «Брэдли» по дальности стрельбы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
БМП «Брэдли»

БМП «Брэдли». Фото: Jim Bourg / Reuters

Американская боевая машина пехоты (БМП) XM30, которая может заменить БМП Bradley, вдвое превзойдет существующие образцы по дальности стрельбы. Об этом пишет 19FortyFive.

Наследник «Брэдли» получит автоматическую пушку Bushmaster калибра 50 миллиметров. Это орудие способно вести огонь на дальности более четырех километров. 25-миллиметровая пушка M242, которая входит в арсенал Bradley, способна доставать цели лишь на двух километрах.

Отмечается, что новый Bushmaster позволит сократить разрыв между возможностями 25-30 миллиметровых автоматических пушек и танковых орудий калибра 120 миллиметров. Новое изделие разработали на основе технологий орудия M230, которое устанавливают на вертолеты AH-64 Apache.

Как пишет издание, в арсенал XM30 войдут боеприпасы с воздушным подрывом, которые позволят поражать цели в укрытиях.

В октябре на Украине заметили БМП Bradley, которые дополнительно оснастили советской динамической защитой «Контакт». Блоками прикрыли ослабленные зоны машины.

