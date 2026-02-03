Реклама

Россия
20:10, 3 февраля 2026Россия

Столица российского региона попала под массированный ракетный удар со стороны Украины

Военкор Поддубный сообщил о массированном ракетном ударе по Белгороду
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Белгород подвергся массированному ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«ПВО бьется в небе над Белгородом. Расчеты противовоздушной обороны отражают массированный ракетный налет ВСУ», — написал он.

Каких-либо других подробностей военный корреспондент не сообщил.

В этот же день стало известно о попытке Украины нанести высокоточный удар по столице российского региона. Об ударе из реактивной системы залпового огня HIMARS сообщил военблогер с позывным Ветеран.

