Мир
00:19, 3 февраля 2026

Трамп описал реакцию России и Китая на военные операции США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Globallookpress.com

Россия и Китай впечатлены военными операциями США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в подкасте экс-замдиректора ФБР Дэна Бонджино, его цитирует ТАСС.

В частности, Трамп упомянул операции в Венесуэле и Иране. «Я говорил с Китаем, и мне сказали, что [действия США] "крайне впечатляющие". Я разговаривал с [президентом России Владимиром] Путиным, и тот сказал мне: "Ух ты, это было нечто», — сказал он.

Ранее Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что для диалога с Вашингтоном необходимо восстановить утраченное доверие.

