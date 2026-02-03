Трамп описал реакцию России и Китая на военные операции США

Трамп заявил, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США

Россия и Китай впечатлены военными операциями США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в подкасте экс-замдиректора ФБР Дэна Бонджино, его цитирует ТАСС.

В частности, Трамп упомянул операции в Венесуэле и Иране. «Я говорил с Китаем, и мне сказали, что [действия США] "крайне впечатляющие". Я разговаривал с [президентом России Владимиром] Путиным, и тот сказал мне: "Ух ты, это было нечто», — сказал он.

Ранее Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что для диалога с Вашингтоном необходимо восстановить утраченное доверие.