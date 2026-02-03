Реклама

Трамп разочаровался в Европе

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в Европе. Об этом он рассказал в ходе мероприятия в Белом доме.

«Есть те, кто говорит, что [Европу] уже не узнать из-за иммиграции и энергетики. С помощью энергетики нужно зарабатывать, а не терять деньги. Так что я очень разочарован. Это переломный момент для них», — сказал он.

Глава государства также в очередной раз похвастался тем, что он смог заставить европейских партнеров США по НАТО повысить расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП. «Никто не думал, что это возможно. И они дают нам значительную часть этих денег», — подчеркнул Трамп.

Ранее о «переломном моменте» для Европы заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Если мы, европейцы, будем действовать сплоченно и решительно, то сможем изменить мир», — сказал он, призвав перестать ностальгировать по прежним отношениям с США.

